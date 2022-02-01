С вечерним макияжем и длинными серьгами: победительница "Холостяка-11" похвасталась красивым образом

Анна Богдан продемонстрировала фолловерам красивый мейкап и укладку.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и девушка экс-"Холостяка" Михаила Заливако – Анна Богдан – показала в Instagram красивый образ.

На фото девушка предстала с пышной прической с локонами и с вечерним макияжем с бежево-персиковыми тенями и черными стрелками на веках, а также с бежевой помадой на губах. В ушах у нее были гламурные длинные серебристые серьги. Одета Аня была в белый топ.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

"В этот раз не в халате, не с полотенцем на голове и не с маской на лице, но обещаю, такое фото на заказ Миши @kanyeeebear будет!" – подписала она снимок.

Еще Богдан выложила новые снимки из фотосессии, которую ранее показывала. Красотка позировала в лифте в коротком светлом платье, расшитом стразами, с пышными прозрачными рукавами и пикантным декольте.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Лук получился сексуальным и романтичным одновременно. Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Ранее Анна показала интимные фото с возлюбленным.