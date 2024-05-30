С венком из цветов и в белоснежном платье: 74-летнюю Мерил Стрип заметили в образе невесты

Мерил Стрип присоединилась к актерскому составу сериала "Убийства в одном здании" в третьем сезоне, где сыграла Лоретту Даркин - актрису и возлюбленную одного из главных героев. Похоже, что в четвертом сезоне, работа над которым сейчас кипит в Нью-Йорке, Стрип опять появится.

Актрису подловили папарацци на улице во время съемок и она привлекла особое внимание, поскольку была в свадебном луке. На ней было нежное платье бежевого оттенка с V-образным декольте, рукавами и цветочной вышивкой.

Дополняли образ актрисы прическа с венком в волосах и очаровательный букет с нежными розами разных пастельных оттенков. Была ли актриса невестой - пока что неизвестно, но, возможно, по сюжету сериала она выйдет замуж за своего возлюбленного, которого играет актер Мартин Шорт.

Мерил Стрип / Фото: Getty Images

Также в тот день папарацци подловили и Селену Гомес, которая тоже снимается в этом сериале. На знаменитости было платье цвета фуксии от бренда Rebecca Vallance с декором из тюля, объемными рукавами и открытой спиной.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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