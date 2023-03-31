С веселыми и поучительными песнями: Светлана Тарабарова презентовала "Детский альбом"

"Родила! Нет, еще не доченьку, но этот альбом мы писали вместе с ней под сердцем, и я прислушивалась к ее подсказкам”, – с такого шутливого сообщения в соцсетях начинается знакомство с "Детским альбомом" Светланы Тарабаровой, которая на девятом месяце своей третьей беременности представляет музыкальную новинку.

Светлана Тарабарова

Светлана – мама двоих, а в ближайшие недели уже троих детей, поэтому остро ощущает нужды молодых родителей.

Светлана Тарабарова

"Детский альбом" — это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших божьих коровок будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие фразы. Мамы точно поймут, о чем идет речь", – рассказывает Светлана.

Светлана Тарабарова

Команда певицы, посовещавшись с психологами, мультипликацию решили пока не делать. Главная задача - создать настроение, научить новому и оторвать детей от зомби-гаджетов, сохранив при этом контакт с родителями.

Светлана Тарабарова

Качественного украинского контента для детей должно быть больше – это мнение многих родителей, каждый день воспитывающих будущее нашей страны. Годами мы наблюдали засилье русскоязычных "маш и медведей", "фиксиков", "малышариков" и не только, но сейчас просмотр или прослушивание русского контента равняется спонсорству армии агрессора, и об этом следует помнить всегда.

Читайте также: