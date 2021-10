С винтажной сумкой и в оригинальных туфлях: Сара Джессика Паркер на съемочной площадке

56-летняя актриса опять воплотит свою культовую роль Кэрри Брэдшоу.

Сара Джессика Паркер продолжает активно работать над съемками сериала And Just Like That..., который мир должен увидеть уже в этом декабре. Папарацци удалось запечатлеть актрису во время сцены на улице, она была одета в молочное обтягивающее платье с рукавами три четверти, которое украшали черные манжеты и воротник.

Дополнили этот образ туфли-лодочки цвета фуксии с большими фатиновыми бантами спереди, укладка и винтажная сумка с вышивкой бисером и огромной кисточкой снизу.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Судя по всему, сцена снималась на каком-то аукционе, поэтому героиня Сары Джессики была одета в такой строгий наряд и собрала свои локоны. Компанию ей, судя по всему, сложил новый бойфренд, которого в сериале будет играть Джон Тенни. Именно с этим актером запечатлели Паркер за поцелуями на прошлой неделе.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

