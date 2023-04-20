С внушительным декольте: 26-летняя дочь Мадонны посетила светское мероприятие в эффектном луке

Лурдес уже давно сотрудничает с брендом Mugler и регулярно посещает их мероприятия и показы.

Шведская компания H&M, специализирующаяся на дешевых вещах и аксессуарах, совместно с французским Модным домом Mugler создала лимитированную коллекцию, которая поступит в продажу 11 мая. Она будет включать мужские и женские вещи, а вот обсуждалась эта коллаборация еще при жизни основателя бренда Тьерри Мюглера.

"Кейси Кадвалладер, который возглавляет бренд в качестве креативного директора с 2018 года, разработал эффектную и вдохновляющую коллекцию, воспевающую свободу, самовыражение и разнообразие, в которой сочетаются потрясающие новые вещи и фирменные образы Mugler, в том числе несколько архивных ремейков", - говорится на сайте H&M.

По случаю запуска коллекции в продажу бренды организовали мероприятие в Нью-Йорке, на которое позвали звездных гостей и давних друзей брендов. Среди тех, кто посетила мероприятие, была 26-летняя Лурдес Леон - дочь Мадонны.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Девушка давно сотрудничает с Mugler и регулярно принимает участие в показах этого бренда в качестве модели. В этот раз она надела очень эффектный наряд, в котором сочетала черный кэтсьют с внушительным декольте и вязаный длинный кардиган.

Дополнила образ Лурдес босоножками, идеально выровненными волосами и насыщенным макияжем.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

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