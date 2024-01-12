С внушительным декольте: Джессика Честейн появилась на гала-концерте в эффектном платье

Роскошное платье выглядело очень красиво и идеально подчеркивало фигуру актрисы.
Джессика Честейн посетила гала-концерт, который проводился по случаю вручения наград National Board of Review Awards, в Нью-Йорке. Мероприятие в этом году было юбилейным, ведь награды вручаются уже 95 лет.
Джессика надела для своего выхода в свет эффектное платье насыщенного фиолетового оттенка. Наряд актрисы был от британского бренда Vivienne Westwood.
Платье-бюстье было в характерном и узнаваемом для бренда дизайне и состояло из двух частей: тесного корсета и длинной юбки с драпировкой и шлейфом. Также у платье было эффектное декольте.
Этот лук Честейн дополнила колье от Suzanne Kalan с разноцветными камнями. Также она сделала укладку с локонами и элегантный макияж.
Фиолетовый - один из любимых оттенков Честейн. Например, Международный кинофестиваль Морелии она посетила тоже в фиолетовом платье с драпировкой. Тогда ее наряд был от Модного дома Del Core, основанного в 2020 году Даниэлем Дель Кором. Платье было из коллекции весна-лето 2024.
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