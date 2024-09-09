С внушительным декольте и прозрачной юбкой: 26-летняя Дейзи Эдгар-Джонс блистала перед камерами

26-летняя Дейзи Эдгар-Джонс, известная многим киноманам по мини-сериалу "Нормальные люди" и фильму "Там, где раки поют", посетила Международный кинофестиваль в Торонто. В рамках этого мероприятия состоялась премьера фильма "На быстрых лошадях", основанного на одноименном романе писательницы Шеннон Пуфал.

В этом фильме Дейзи сыграла главную роль, поэтому к ней было особое внимание. Актриса решила выбрать максимально эффектный наряд и надела голубое платье от Модного дома Gucci. Это было платье на тонких бретельках и с очень глубоким V-образным декольте.

Платье представляло из себя боди с прозрачной плиссированной юбкой и длинной накидкой со шлейфом. Образ она дополнила белыми босоножками на высоких каблуках, несколькими украшениями и макияжем.

Дейзи Эдгар-Джонс / Фото: Getty Images

Этот наряд Дейзи напомнил также образ, в котором она появлялась на публике в июле. На звезде было голубое платье в стиле бохо от бренда Chloe из коллекции осень-зима 2024-2025, которое она надела с коричневыми кожаными сапогами - странным трендом лета 2024.

Дейзи Эдгар-Джонс / Фото: Getty Images

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