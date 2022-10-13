С внушительным декольте: Кэти Холмс надела соблазнительный наряд на мероприятие бренда Bulgari

Актриса Кэти Холмс вышла в свет, чтобы похвастаться своим новым образом - черным платьем на тонких бретельках. Наряд имел глубокое V-образное декольте, которое открывало грудь знаменитости, а его фасон был свободным и не сковывал движений.

Также платье Кэти состояло из двух юбок - верхняя была выполнена из более плотной ткани, а нижняя была шифоновой и асимметричной. Такой эффект придавал наряду легкости и делал его более интересным.

Дополняли образ Холмс черные сапоги, золотой кулон на цепочке и золотые часы-пружина от бренда Bulgari. Но выбрала эти украшения актриса не просто так, ведь мероприятие, которое она посетила было празднование 50-летия ювелирного Дома Bulgari.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

Вообще Кэти поклонница лаконичного стиля, поэтому ее практически никогда не увидеть в излишне декорированных платьях. В обычно жизни она часто носит джинсы, кардиганы и простые белые футболки.

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