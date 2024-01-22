С внушительным декольте: трансгендерная актриса Хантер Шафер впечатлила нарядом на Неделе моды

Мероприятие проходило в рамках Недели высокой моды, которая стартовала во Франции.

Модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер появилась среди гостей модного показа коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Schiaparelli в Париже.

Хантер надела для этого мероприятия очень эффектное платье-бюстье с внушительным декольте в форме сердца, которое подчеркивало ее грудь.

Верхняя часть платья была выполнена из черного бархата, а вот юбка была асимметричной, с высоким разрезом спереди и драпировкой на бедрах.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила черными колготками, бархатными туфлями с золотыми пальцами. Также ее шею украшало золотое колье с огромной лилией. Волосы Хантер были собраны в лаконичный высокий пучок.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Также это шоу посетила американская суперзвезда Дженнифер Лопес, которая на показе появилась с новой прической - певица отрезала волосы в каре и сделала "мокрую" укладку. Вместе с Зендеей и Дженнифер Хантер сидела в первом ряду на показе.

Дженнифер Лопес, Хантер Шафер и Зендея / Фото: Associated Press

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