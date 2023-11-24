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С волосатыми ногами и в платье с перьями: актриса, сыгравшая принцессу Диану, позировала в странном луке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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С волосатыми ногами и в платье с перьями: актриса, сыгравшая принцессу Диану, позировала в странном луке

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Она пришла на мероприятия бренда, с которым сотрудничает.

Звезда сериала "Корона" - актриса Эмма Коррин, сыгравшая в пятом сезоне принцессу Диану, посетила 23 ноября мероприятие бренда Miu Miu в Лондоне. Девушка является амбассадором этого Модного дома уже продолжительное время и теперь в коллаборации с ними выпустил свою коллекцию Miu Miu Select, которая включает ее любимые предметы готовой одежды, обуви и аксессуаров бренда, представленных в прошлых коллекциях.

Эмма Коррин / © Getty Images
Эмма Коррин / Фото: Getty Images

На мероприятие Эмма пришла в жакете и полосатом платье-поло, подол которого был декорирован страусиными перьями. Также актриса надела лоферы с логотипом бренда и высокие серые носки. Волосы Коррин отстригла в прическу пикси, но также внимание привлекали и ее волосатые ноги.

В последние годы несколько звезд публично стали появляться с волосами на теле, показывая, что это нормально. Эмма одна из этих личностей. Также среди активистов и дочь Мадонны Лурдес и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз.

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Дата публикации
Просмотры
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