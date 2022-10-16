С волосатыми ногами и в странном платье: звезда "Короны" Эмма Коррин на премьере фильма "Мой полицейский"

Британская актриса Эмма Коррин, которая прославилась благодаря роли молодой принцессы Дианы в сериале "Корона", опять в центре внимания, поскольку за последние несколько дней в Лондоне состоялось несколько показов фильмов с ее участием. Так в пятницу знаменитость посетила показ фильма "Любовник леди Чаттерлей", а в субботу - премьеру фильма "Мой полицейский".

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Однако образ 26-летней актрисы немного удивил, поскольку она надела необычное мини-платье от бренда JW Anderson из коллекции весна-лето 2023, которое напоминало пакет с золотой рыбкой.

Этот наряд Эмма дополнила украшениями от Cartier и черными мюлями. Волосы актрисы были покрашены в светлый оттенок и уложены в небрежную прическу.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Также девушка, следуя тренду на реабилитацию небритых частей тела, вышла на красную дорожку с волосатыми ногами. Но прежде чем вы начнете возмущаться, смеем напомнить, что волосы на теле есть у всех, и даже у ваших любимых звезд, и в этом нет ничего постыдного. В последние годы несколько звезд публично стали появляться с волосами на теле, показывая, что это нормально. Эмма одна из этих личностей. Также среди активистов и дочь Мадонны Лурдес и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Также напомним, что еще в июле 2021 года Эмма призналась, что находится в поиске гендерной идентичности, а потом в интервью для ITV News Granada Reports впервые назвала себя "квир" (человек, который является существом без определенного пола).

После этого актриса приступила к работе над новым фильмом - ЛГБТ-драмой "Мой полицейский", где сыграла вместе с Гарри Стайлсом. Картина основана на одноименном романе Бетан Робертс, действие которого разворачивается в Брайтоне 1950-х, когда гомосексуальность порицалась и была уголовно наказуема. Эмма исполнит роль супруги полицейского.

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