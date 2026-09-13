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С возлюбленной-красавицей в винтажном платье Dior: папарацци подловили Брэда Питта на теннисном матче
Актер и Инес де Рамон вместе болели за теннисисток на трибунах стадиона и привлекли внимание своими стильными луками.
Голливудский актер Брэд Питт вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон посетил финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке.
Для спортивного мероприятия 62-летний Питт выбрал светло-голубое поло и синие джинсы. Лук он дополнил синей бейсболкой, которую надел козырьком назад, очками-авиаторами с тонированными линзами, золотыми часами, браслетом и кольцом.
33-летняя Инес де Рамон, занимающая должность вице-президента ювелирного бренда Anita Ko, появилась на матче в винтажном наряде Dior эпохи Джона Гальяно. Это было светлое платье с тонкими бретельками и принтом, напоминающим газетные страницы.
Образ Инес дополнили миниатюрные черные очки, часы и кольца. Свои длинные черные волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на нюдовой помаде.
Во время матча влюбленные сидели рядом, внимательно следили за игрой и вместе аплодировали спортсменкам. Питт и де Рамон находятся в отношениях с 2022 года и в последнее время все чаще появляются вместе на публике.
Кстати, вокруг пары недавно вновь появились слухи о тайной свадьбе. Поводом послужила неоднозначная фраза Питта в интервью, которую поклонники восприняли как возможный намек на изменение их статуса. Впрочем, ни актер, ни его возлюбленная официально не подтверждали информацию о браке.