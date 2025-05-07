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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

С возлюбленным и в прозрачном платье с перьями: Дуа Липа в роскошном образе от Chanel сияла на балу

Это первое появление певицы со своим возлюбленным на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дуа Липа и Каллум Тернер

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Дуа Липа посетила Балл Института костюма Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она пришла в сопровождении своего бойфренда – британского актера Каллума Тернера. Это первое их появление на светском мероприятии как пары.

Артистка сверкала на ковровой дорожке в роскошном образе от Chanel. На ней было черное прозрачное шифоновое платье с полуоткрытой спиной, украшенное камнями, пайетками, баской из перьев и большим бантом, переходящим в длинный шлейф.

/ © Associated Press

© Associated Press

По словам Модного дома, на создание этого наряда для певицы из 45 000 вышитых элементов понадобилось 2000 часов.

Аутфит она дополнила прозрачными оперными перчатками с кристаллами и черными босоножками на шпильках.

/ © Associated Press

© Associated Press

У нее была элегантная прическа и макияж с блестками на веках. Эффектным дополнением лука было колье и серьги из 18-каратного белого золота, инкрустированные бриллиантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, Дуа Липа и Каллум Тернер начали встречаться в январе 2024, хотя сообщили об этом в июле этого же года.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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