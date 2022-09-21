С выбеленными бровями и в кружевном бюстье: Мадонна посетила показ бренда Tom Ford

Певица умеет эпатировать и привлекать к себе внимание.
Если вы вдруг не следите за трендами, то спешим сообщить, что в последнее время в мире все без ума от высветленных бровей. Да-да, графичные "инстаграмные" брови больше не в моде, теперь знаменитости стремятся быть похожими на персонажей со средневековых картин.
Не так давно "без бровей" вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля актриса Миа Гот.
А также с абсолютно белыми бровями в довольно откровенной фотосессии для Interview Magazine снялась Ким Кардашьян. Звезде реалити-шоу полностью высветлили брови и надели парик.
Не смогла пасти задних и поп-дива Мадонна. На показе коллекции весна-лето 2023 бренда Tom Ford, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке, певица появилась в черном шелковом луке, рыжем парике и как раз с высветленными бровями.
Лук Мадонны дополняли украшения, повязка на голове и очки с фиолетовыми линзами. Экстравагантности луку также добавило полупрозрачное кружевное бюстье.
Пришла на шоу звезда не одна, а с детьми - сыном Рокко и дочерью Лурдес.
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