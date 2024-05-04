С вырезами на бедрах: Сидни Суини пришла в платье с пикантными акцентами на мероприятие

Актриса Сидни Суини посетила пресс-конференцию, посвященную фильму "Проклятая дева", которая состоялась в отеле Four Seasons Мексике. Для этого мероприятия девушка решила одеть наряд от бренда Miu Miu из коллекции осень-зима 2024.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Платье-футляр было однотонным и с декольте-лодочкой, однако главным его украшением стали круглые вырезы на бедрах украшенные бантами.

Дополнила она этот наряд высокими кожаными перчатками и туфлями со стразами.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Ранее Сидни посетила мероприятие в Нью-Йорке посвященное этому фильму. Во время встречи девушка вышла к фотографам в черном мини-платье с кружевной вставкой от бренда Shushu/Tong из коллекции весна-лето 2024.

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