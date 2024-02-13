С вырезами на обнаженной груди: нью-йоркская модница в откровенном образе вышла в свет

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают смелые наряды.

Американская модница Ash Ford привлекла внимание папарацци своим провокационным луком на Неделе моды в Нью-Йорке. Женщина пришла на фэшн-шоу бренда Pamella Roland в Starrett-Lehigh Building.

Она была одета в экстравагантное разноцветное платье с американской проймой от Chu Chu с откровенными вырезами на пышной груди. Соски прикрывали клочки ткани. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Ash Форд / Фото: Getty Images

Свой лук Ash Ford дополнила черными туфлями с круглым мысом, золотыми ремешками-цепочками и стойкими каблуками и миниатюрной красной стеганной сумочкой.

Она сделала стильную укладку, макияж, уши украсила золотыми серьгами-дисками, а руки – золотыми браслетами. Длинный красный маникюр завершил ее лук.

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