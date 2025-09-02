С вырезами на талии и складками: блогер Леони Ханне посетила гала-вечер фонда amfAR

Леони Ханне / © Associated Press

Мероприятие прошло в Арсенале Венеции в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Леони надела платье от Georges Chakra из коллекции весна-лето 2025 — жемчужный наряд с множеством складок, длинный шлейфом, американской проймой и халтером. Также у этого необычного платья были вырезы на талии и бедрах. Лук Леони дополнила украшениями и прической-пучком.

Ранее интернет-звезда также вышла на красную дорожку кинофестиваля. Леони продемонстрировала роскошное и романтичное платье от украинского бренда WONÁ Concept из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

В этом нежном и изысканном платье Ханне выглядела изумительно.

