ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

С вырезами на талии и складками: блогер Леони Ханне посетила гала-вечер фонда amfAR

Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер — Леони Ханне — позировала фотографам по прибытии на гала-вечер фонда amfAR, занимающегося исследованиями СПИДа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леони Ханне

Леони Ханне / © Associated Press

Мероприятие прошло в Арсенале Венеции в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Леони надела платье от Georges Chakra из коллекции весна-лето 2025 — жемчужный наряд с множеством складок, длинный шлейфом, американской проймой и халтером. Также у этого необычного платья были вырезы на талии и бедрах. Лук Леони дополнила украшениями и прической-пучком.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Ранее интернет-звезда также вышла на красную дорожку кинофестиваля. Леони продемонстрировала роскошное и романтичное платье от украинского бренда WONÁ Concept из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

В этом нежном и изысканном платье Ханне выглядела изумительно.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie