С вырезами на талии и складками: блогер Леони Ханне посетила гала-вечер фонда amfAR
Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер — Леони Ханне — позировала фотографам по прибытии на гала-вечер фонда amfAR, занимающегося исследованиями СПИДа.
Мероприятие прошло в Арсенале Венеции в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.
Леони надела платье от Georges Chakra из коллекции весна-лето 2025 — жемчужный наряд с множеством складок, длинный шлейфом, американской проймой и халтером. Также у этого необычного платья были вырезы на талии и бедрах. Лук Леони дополнила украшениями и прической-пучком.
Ранее интернет-звезда также вышла на красную дорожку кинофестиваля. Леони продемонстрировала роскошное и романтичное платье от украинского бренда WONÁ Concept из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.
В этом нежном и изысканном платье Ханне выглядела изумительно.