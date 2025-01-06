С вырезами на животе и роскошным декольте: Хайди Клум продемонстрировала зеленое платье с плиссировкой

Супермодель и ведущая Хайди Клум на протяжении многих лет неизменный гость на красной дорожке "Золотого глобуса". Она хоть и не актриса, но всегда среди приглашенных, которые радуют нас своими красивыми нарядами.

В этот раз она решила надеть платье весеннего зеленого оттенка - это был длинный наряд из нежной плиссированной шифоновой ткани. Под грудью и на животе его украшало два фигурных выреза, также у платья было глубокое декольте, подчеркивающее грудь, и тонкие бретельки.

Свой образ Клум дополнила любимым длинным красным маникюром, гламурным клатчем со стразами, ярким макияжем и объемной прической. Особого гламура луку модели добавили украшения от Lorraine Schwartz и босоножки от известного бренда Aquazzura.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Пришла на мероприятие Клум со своим мужем - Томом Каулитцем - гитаристом немецкой группы Tokio Hotel. Он надел черный смокинг и рубашку.

Хайди Клум и ее муж / Фото: Associated Press

Хотя по дизайну это платье кардинально отличались, но его весенний травяной цвет очень напоминал наряд, который носила в 2022 году принцесса Кейт. Как-то принц и принцесса Уэльские посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize 2022 в MGM Music Hall, в Бостоне и на Кэтрин был наряд от бренда Solace, который она взяла на прокат, и носила в сочетании с чокером принцессы Дианы.

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