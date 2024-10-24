С вырезами на животе и с сумкой-пришельцем: Джуно Темпл опять смогла удивить образом

Она позировала фотографам перед премьерой фильма "Веном: Последний танец", в котором сыграла вместе с Томом Харди и Чиветелом Эджиофором.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для этого мероприятия наряд от бренда Roberto Cavalli. Это было длинное черное платье с рукавами, прямой однотонной юбкой и множеством полосок ткани на животе и груди.

Наряд она носила в сочетании с босоножками на платформе, яркими украшениями с камнями, а также прической с легкими локонами. Макияж Джуно сделала тоже ярким и выразительным.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Оригинальной частью ее образа стала сумка от бренда Judith Leiber, которая была выполнена в виде головы инопланетянина и полностью усыпана стразами. Подобные сумки уже давно стали некой фишкой Джуно, ведь ранее она уже демонстрировала подобный аксессуар в виде тигра, а также космического корабля.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Кстати, на красной дорожке актриса позировала с коллегой по сериалу "Тед Лассо" Ханной Уоддингем, которая надела эффектное черное латексное платье от Atsuko Kudo. Наряд актрисы был тематическим, ведь его черный цвет и блеск были отсылкой к главному герою фильма Венома.

Джуно Темпл с Ханной Уоддингем / Фото: Associated Press

В Украине фильм в прокате с 23 октября.

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