С вырезами по всему платью: Джулия Фокс появилась в откровенном наряде на Неделе моды

Она опять смогла шокировать и привлечь внимание.

Американская модель Джулия Фокс, прославившаяся на весь мир своими смелыми и очень откровенными образами, посетила Неделю моды в Нью-Йорке, которая в этот раз проходит с 9 по 14 февраля.

Модель посетила показ бренда Laquan Smith, а затем продефилировала по улице, демонстрируя свой довольно откровенный наряд.

На Фокс было черное обтягивающее платье из плотной ткани с множеством вырезом по бокам. Этот наряд она сочетала с туфлями на платформах и огромной светлой шубой из искусственного меха.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также Фокс изменила имидж, поскольку то ли перекрасила волосы в серый, то ли надела парик, снова осветлила брови и сделала необычный макияж серыми тенями. И еще одним необычным аксессуаром Джулии стали украшения на руках в виде серых когтей.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А вот днем ранее модель попала под прицел папарацци в сером платье со шнуровкой от бренда eunoia. У наряда было также эффектное глубокое декольте, тонкие бретельки, разрез на юбке.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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