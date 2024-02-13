С вырезами по всему платью: Джулия Фокс появилась в откровенном наряде на Неделе моды

Она опять смогла шокировать и привлечь внимание.
Американская модель Джулия Фокс, прославившаяся на весь мир своими смелыми и очень откровенными образами, посетила Неделю моды в Нью-Йорке, которая в этот раз проходит с 9 по 14 февраля.
Модель посетила показ бренда Laquan Smith, а затем продефилировала по улице, демонстрируя свой довольно откровенный наряд.
На Фокс было черное обтягивающее платье из плотной ткани с множеством вырезом по бокам. Этот наряд она сочетала с туфлями на платформах и огромной светлой шубой из искусственного меха.
Также Фокс изменила имидж, поскольку то ли перекрасила волосы в серый, то ли надела парик, снова осветлила брови и сделала необычный макияж серыми тенями. И еще одним необычным аксессуаром Джулии стали украшения на руках в виде серых когтей.
А вот днем ранее модель попала под прицел папарацци в сером платье со шнуровкой от бренда eunoia. У наряда было также эффектное глубокое декольте, тонкие бретельки, разрез на юбке.
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