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С вырезом до пупка: американская актриса в откровенном платье блеснула пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
424
Время на прочтение
1 мин
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С вырезом до пупка: американская актриса в откровенном платье блеснула пышной грудью

Сара Мэдисон / Фото: Getty Images

Сара Мэдисон появилась на ивенте без бюстгальтера.

Сара Мэдисон посетила светский ивент в Манчестере, где продемонстрировала соблазнительный образ.

Девушка предстала в откровенном платье баклажанового оттенка с высоким разрезом и вырезом до пупка, который обнажил ее пышную сексуальную грудь.

Сара распустила волосы, сделала макияж и французский маникюр и педикюр. Свой лук Мэдисон дополнила большой бордовой сумочкой и белыми босоножками с перьями.

Сара Мэдисон / © Getty Images
Сара Мэдисон / Фото: Getty Images

Напомним, Джордан Данн пришла на вечеринку британского Vogue в Лондоне в черном платье макси от бренда Versace с вырезами по бокам и без белья.

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