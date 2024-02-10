С вырезом до пупка: Ники Хилтон выбрала пикантный лук для светского выхода

Мать троих детей блистала в первом ряду на показе Prabal Gurung во время Недели моды в Нью-Йорке.

40-летняя светская львица Ники Хилтон приехала на шоу в смелом платье с бордовым градиентом и глубоким V-образным вырезом на декольте. К наряду Ники подобрала бархатные мюли в тон, украшенные камнями, а в руке держала маленькую серебристую сумку, декорированную стразами.

Хилтон распустила белокурые волосы, уложив их легкими волнами, надела цветочные серьги и сделала макияж с пышными ресницами и розовым блеском на губах.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

В последнее время Хилтон решила появляться на публике в весьма откровенных образа. На показе бренда Bronx & Banco, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке, звезда появилась в прозрачном мини-платье со стразами.

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