С вырезом на груди и пайетками-чешуей: новозеландская актриса продемонстрировала необычное платье

21-летняя девушка посетила показ фильма со своим участием.

Новозеландская актриса Томасин Маккензи блистала вчера на красной дорожке во время премьеры нового фильма "Прошлой ночью в Сохо", где сыграла вместе с Аней Тейлор-Джой, главную роль. Мероприятие проходило в недавно открытом Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Перед камерами молодая актриса появилась в очень необычном платье с американской проймой, которое было полностью расшито крупными пайетками, имитирую чешую. Также под грудью у девушки был вырез в форме ромба, а спину украшала сетка, тоже с вышивкой бисером.

Томасин Маккензи / Associated Press

Дополнили образ вечерний макияж, ювелирные украшения и лаконичная прическа.

Томасин Маккензи / Associated Press

"Прошлой ночью в Сохо" - фильм ужасов режиссера Эдгара Райта, в котором рассказывается необычная история молодого дизайнера одежды Элойс. Героиня неожиданно перемещается в прошлое - в 1960-е годы. Там девушка осознает, что она на самом деле другой человек - ослепительная певица по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элойс начинает роман с милым парнем, но постепенно грани прошлого и будущего рушатся.

Для Томасин это уже не первая работа в кино. Ранее ее можно было увидеть в драме "Не оставляй следов", "Хоббит: Битва пяти воинств", "Король", "Кролик Джоджо" и "Настоящая история банды Келли".

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