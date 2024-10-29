С вырезом на спине: элегантная Кэти Холмс пришла на церемонию в милом платье

28 октября в "Большом Яблоке" вручали награду CFDA Fashion Awards, а прошло это мероприятие в Американском музее естественной истории.

Среди гостей была одна из главных модниц этого города - актриса Кэти Холмс. Она появилась перед фотографами в довольно милом прямом платье от от бренда Carolina Herrera и туфлях от Gianvito Rossi.

Платье включало два цвета - красный и розовый, что делало его довольно милым. На спине также его украшал черный бант с лентами.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

По бокам и на спине у платья имелись вырезы, рукава были длинными, а юбка приталенный. Наряд она дополнила черным клатчем-конвертом, серьгами с камнями и простой прической.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

На мероприятие она пришла не одна, а с создателем своего платья - дизайнером Уэстом Гордоном - креативным директором Carolina Herrera. Платье, которое он предоставил Кэти, создано для коллекции весна-лето 2025, которая была представлена публике на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Кэти Холмс и Уэст Гордон / Фото: Associated Press

Во время создания коллекции Уэс Гордон остался верен кодам, которые заложила основательница бренда Каролина Эррера, поэтому в коллекции было много цветочных мотивов, которые можно заметить в принтах, украшениях и фасонах. Наряд же Кэти был без принтов, но сочных оттенков.

Напомним, что прославило Каролину Эрреру платье, которое она создала для дочери застреленного президента США Джона Кеннеди - Кэролайн. 19 июля 1986 года 25-летняя Кэролайн Кеннеди вышла замуж за 41-летнего Эдвина Шлоссберга в белом платье расшитом маленькими цветами.

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