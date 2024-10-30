С вырезом на спине и инсулиновой помпой на руке: Лила Мосс посетила церемонию

22-летняя дочь супермодели 90-х - Лила Мосс - появилась среди гостей на гламурном светском мероприятии в Нью-Йорке - вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards, которое проходило в Музее современного искусства.

Лила Мосс / Фото: Associated Press

Девушка надела лаконичное белое платье в пол свободного дизайна. Это был однотонный наряд по типу майки, однако на спине его украшала элегантная драпировка.

Волосы Лила заплела в легкую косу, на лицо у нее ниспадало несколько прядок волос. Единственным украшением, которое модель надела к этому платью были крупные серебряные браслеты на запястьях.

Лила Мосс / Фото: Associated Press

Также можно заметить, что на руке у Мосс прикреплена инсулиновая помпа. Уже много лет она болеет диабетом первого типа, при котором инсулин в теле не вырабатывается, поэтому она пользуется специальным устройством, которое крепится на тело и доставляет лекарство в организм непрерывно. Фактически этот аппарат имитирует работу поджелудочной железы. Поскольку в индустрии моды она не давно, то впервые о том, что у девушки диабет заговорили активно в 2021 году, когда она появилась на подиуме с этим устройством на бедре.

Лила Мосс в 2021 году на показе Versace x Fendi / Фото: Getty Images

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