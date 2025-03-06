С вырезом на ягодицах: Кэндис Свэйнпоул в эффектном наряде вышла в свет

36-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – появилась на вечеринке, посвященной старту бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро. Для своего выхода в свет она выбрала эффектный костюм, состоящий из топа с длинными рукавами, капюшоном и пикантным декольте и длинной юбки с вырезом на ягодицах.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Свой образ модель дополнила серебряными украшениями с камнями, высоким конским хвостом и макияжем с акцентом на глаза.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Выглядит Кэндис потрясающе. Она поддерживает свою фигуру благодаря сочетанию регулярных тренировок, сбалансированного питания и ухода за телом. Модель занимается спортом 3-4 раза в неделю, делая акцент на силовые упражнения и кикбоксинг, что помогает держать мышцы в тонусе. Также Свэйнпоул практикует йогу и медитации.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Ранее, напомним, роскошная Кэндис Свэйнпоул сходила в оперу. Она посетила Венский оперный бал в Вене в роскошном макси-платье цвета айвори с кейп-накидкой и босоножках на каблуках. У нее были собраны в низкий пучок волосы, на шее был драгоценный чокер, а на лице – легкий макияж с блестящими тенями на веках и блеск на губах.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

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