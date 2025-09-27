- Дата публикации
С вырезом на животе: Дженнифер Лоуренс посетила кинофестиваль в Испании и получила награду
Актриса появилась на престижном международном мероприятии.
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс прибыла на 73-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне, на севере Испании. В рамках этого мероприятия ей вручили престижную премию Premio Donostia.
Дженнифер вышла к фотографам в креативном платье от британского бренда Phoebe Philo, которое было выполнено в зелено-горчичном цвете, а также имело только один рукав, потому что второй выполнен в виде кейпа.
Оригинальными акцентами в ее платье были вырезы на животе и юбке, а также небольшой черный пояс на талии.
Дополнила лук актриса черными ботинками на каблуках, серебряными серьгами-каплями и лаконичным макияжем. Свои длинные волосы она распустила, сделав простую прическу.
Также в рамках мероприятия состоялся фотоколл на который Дженнифер тоже вышла в наряде от Phoebe Philo, но на этот раз это были брюки и блузка со шлейфом.
Волосы в этом образе у нее были уложены в пучок.