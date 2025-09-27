ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

С вырезом на животе: Дженнифер Лоуренс посетила кинофестиваль в Испании и получила награду

Актриса появилась на престижном международном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс прибыла на 73-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне, на севере Испании. В рамках этого мероприятия ей вручили престижную премию Premio Donostia.

Дженнифер вышла к фотографам в креативном платье от британского бренда Phoebe Philo, которое было выполнено в зелено-горчичном цвете, а также имело только один рукав, потому что второй выполнен в виде кейпа.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Оригинальными акцентами в ее платье были вырезы на животе и юбке, а также небольшой черный пояс на талии.

Дополнила лук актриса черными ботинками на каблуках, серебряными серьгами-каплями и лаконичным макияжем. Свои длинные волосы она распустила, сделав простую прическу.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Также в рамках мероприятия состоялся фотоколл на который Дженнифер тоже вышла в наряде от Phoebe Philo, но на этот раз это были брюки и блузка со шлейфом.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Волосы в этом образе у нее были уложены в пучок.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie