С вырезом на животе и бантом: певица Дуа Липа посетила гала-концерт Time100

В этом году британская певица Дуа Липа впервые в карьере вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания TIME. Поэтому 28-летняя девушка посетила гала-концерт посвященный всем вошедши в этот список. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

На красной дорожке церемонии Дуа привлекла всеобщее внимание, поскольку надела сногсшибательный наряд от Модного дома Chanel. Это было серебряное кружевное платье с очень глубоким декольте, а также вырезом на животе, который оголял ее пупок. Также у платья были длинные рукава а под грудью его украшал большой черный бант.

Дополнила вечерний наряд певица лаконичными украшениями с бриллиантами, сияющим макияжем, а также элегантной укладкой.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

В список TIME Дуа Липа попала из-за стремительного взлета ее музыкальной и актерской карьеры, а также ее весомого влияния на современную культуру.

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