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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
581
Время на прочтение
1 мин

С вырезом под грудью: София Буш подчеркнула фигуру черным платьем оригинального фасона

Платеь звезды было лаконичным, но благодаря только одной детали выглядело очень интересно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
София Буш

София Буш / © Associated Press

Актриса София Буш, которая прославилась благодаря подростковой мыльной опере «Школа выживания», появилась на весеннем гала-концерте Американского театра балета. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

На красной дорожке София появилась в черном макси-наряде, который не имел бретелек, но при этом был украшен вырезом под грудью.

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

Эффектное платье Буш дополнила оригинальными массивными серьгами, а также оригинальной сумкой-клатчем в виде книги.

Компанию ей на мероприятии дополнила возлюбленная — Эшлин Харрис — бывшей американской футболисткой. Спортсменка надела на красную дорожку черный костюм, топ с декольте и стильные кожаные перчатки.

София Буш и Эшлин Харрис / © Associated Press

София Буш и Эшлин Харрис / © Associated Press

Напомним, как пара они дебютировали на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Getty Images

София Буш / © Getty Images

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
581
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