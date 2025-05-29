- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 581
- Время на прочтение
- 1 мин
С вырезом под грудью: София Буш подчеркнула фигуру черным платьем оригинального фасона
Платеь звезды было лаконичным, но благодаря только одной детали выглядело очень интересно.
Актриса София Буш, которая прославилась благодаря подростковой мыльной опере «Школа выживания», появилась на весеннем гала-концерте Американского театра балета. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.
На красной дорожке София появилась в черном макси-наряде, который не имел бретелек, но при этом был украшен вырезом под грудью.
Эффектное платье Буш дополнила оригинальными массивными серьгами, а также оригинальной сумкой-клатчем в виде книги.
Компанию ей на мероприятии дополнила возлюбленная — Эшлин Харрис — бывшей американской футболисткой. Спортсменка надела на красную дорожку черный костюм, топ с декольте и стильные кожаные перчатки.
Напомним, как пара они дебютировали на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.