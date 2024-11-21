С вырезом, узлами и перчатками: Аманда Холден надела оригинальное платье цвета бургунди

Теле и радиоведущая вышла в свет в Лондоне.

Аманда Холден посетила благотворительный гала-вечер Make Some Noise от Global, который прошел в отеле Londoner в центре Лондона.

Британская звезда выбрала для этого гламурного мероприятия вечернее платье цвета бургунди - одного из самых трендовых оттенков 2024 года. Это был наряд от Michael Costello.

Платье имело длинные рукава-перчатки, было украшено вырезом под грудью, множеством складок и узлами на груди и бедрах. Также у платья был длинный шлейф. Этот наряд Холден дополнила золотыми серьгами-кольцами, макияжем и лаконичной прической.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Это мероприятие она посетила вскоре после того, как вместе с младшей дочерью появилась на премьере фильма "Wicked: Чародейка" в Лондоне. Тогда на 53-летней красотке был обтягивающий комбинезон из латекса, который выигрышно подчеркивал фигуру.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивая Аманда Холден в вечерних платьях на красных дорожках (10 фото)