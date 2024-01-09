С вышитыми вульвами на юбке: Джиллиан Андерсон надела очень женственное платье на "Золотой глобус"

На первый взгляд может показаться, что платье очень простое и лаконичное, но весь его секрет в вышивке на юбке.

Когда актриса Джиллиан Андерсон появилась на красной дорожке "Золотого глобуса", то украла сердца поклонников и привлекла всеобщее внимание. Дело в том, что звезда надела особое и смелое платье, на котором была вышивка в виде вульв.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Платье было выполнено в цвете слоновой кости и вышивка тоже на нем была в этом оттенке. Для Джиллиан наряд создал на заказ бренд Gabriela Hearst.

"Вышивка была сделана полностью в Нью-Йорке, в Швейном районе, а платье было собрано в собственной студии. На вышивку каждого мотива ушло примерно 3,5 часа", - рассказывали в компании.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Дополнила образ актриса оригинальной сумкой и обувью от Aquazzura, а также бриллиантовыми украшениями от бренда Chopard.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Наряд получился довольно тематическим, учитывая то, что в сериале "Половое воспитание", который выходил с 2019 по 2023 год, она исполняла роль специалиста по сексологии и психологии отношений. Также в интервью Extra на красной дорожке Джиллиан объяснила, что это платье было результатом сотрудничества Gabriela Hearst и ее "альтернативного оздоровительного бренда" G Spot.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

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