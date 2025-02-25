С вышивкой, бисером и драпировками: 21-летняя Милли Бобби Браун позировала на премьере фильма

Главная звезда сериала "Очень странные дела" презентовала в Лос-Анджелесе новый проект.

21-летняя Милли Бобби Браун снялась с Крисом Праттом в фильме "Электрический штат" и посетила премьеру картины в Лос-Анджелесе "Электрический штат".

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Девушка выбрала для своего появления на публике гламурное платье от бренда Annie’s Ibiza, которое подчеркивало фигуру и не имело бретелек. Оно было полностью расшито бисером и камнями, а также имело драпировку на бедрах.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Платье украшал длинный шлейф, а также короткая накидка на плечи, напоминающая пелерину.

Посетила премьеру Милли со своим мужем Джейком Бонджови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. Пара позировала обнявшись и показывала чувства на публике.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Волосы актрисе стилисты уложили в высокую свободную прическу, а на лице она сделала макияж со сверкающими тенями.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Этот выход девушки в свет случился после того, как она появилась на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале".

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

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