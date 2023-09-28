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С вышивкой пайетками и "голым" эффектом: Джессика Честейн на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
1 мин
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С вышивкой пайетками и "голым" эффектом: Джессика Честейн на красной дорожке

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Звезда выбрала эффектное платье от итальянского Модного дома.

В Испании продолжается Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. На мероприятии среди гостей появилась голливудская звезда Джессика Честейн, чтобы поддержать фильм "Память" со своим участием.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Джессика прошлась по красной дорожке кинофестиваля, фотографировалась с фанатами и гостями.

Для своего появления на кинофестивале она выбрала наряд от Модного дома Gucci. Платье было в бежево-синем цвете, полность расшито пайетками, а с одной стороны у него были вставки, которые создавали так называемый "голый" эффект.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также у наряда был высокий разрез спереди, который открывал ноги Джессики и демонстрировал гламурные серебристые босоножки от бренда Aquazzura.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Волосы стилисты Честейн распустили, уложили в легкие локоны и сделали насыщенный макияж глаз.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
361
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