С высоким хвостом и в комбинезоне со стразами: Пэрис Хилтон посетила автогонки в гламурном луке

42-летняя Пэрис Хилтон - известная светская львица и наследница многомиллионного семейного отельного бизнеса, посетила Великобританию. Гламурная блондинка выступила с диджейским сетом на Гран-при Великобритании - один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Для мероприятия она оделась соответственно - в форму напоминающую те, которые носят автогонщики, но декорированную стразами и надписями.

Также Пэрис надела ботильоны на каблуках, солнцезащитные очки со стразами и собрала волосы в высокий хвост. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-пусеты, а на лице идеальный макияж.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Некоторыми кадрами из мероприятия она поделилась и в Instagram.

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