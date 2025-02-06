С красивой прической и в прозрачном наряде: модель Коко Роша на показе в Нью-Йорке

36-летняя канадская модель еще совсем недавно сама выходила на подиум в Париже, но сейчас стала гостьей подобного модного мероприятия в Нью-Йорке.
Коко Роша посетила показ коллекции Bronx and Banco на сезон осень-зима 2025, который прошел в Hall Des Lumières.
Поскольку Коко славится своим искусством позирования, не удивительно, что она продемонстрировала свои умения перед фотографами, которые пришли на шоу.
Модель в тот день была одета в гламурную юбку с большими пайетками, которые эффектно сверкали, а также полупрозрачный топ с длинными рукавами и складками черной ткани на груди. Дополнила Коко лук золотыми украшениями, а также туфлями на каблуках и стильной вечерней прической - она уложила волосы в хвост. Макияж у нее был в коричневой гамме.
Также предлагаем вспомнить, как модель выходила на подиум во время шоу бренда Stephane Rolland. На ней было платье с огромными перьями.
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