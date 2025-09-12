ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

С высоким разрезом на юбке: Деми Мур в платье-водолазке поразила шикарностью

Актриса излучала гламур и элегантность, когда вышла под софиты.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур и Колман Доминго

Деми Мур и Колман Доминго / © Associated Press

62-летняя актриса Деми Мур посетила ежегодное светское мероприятие — ужин организованный компание Kering в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в длинное черном платье от Модного дома Gucci.

Наряд был полностью расшит черными пайетками в волнистый узор, а также имел длинные прозрачные рукава и высокую горловину. Главным украшением платья стал разрез на юбке — он был высоким и полностью демонстрировал ноги Деми, а также ее вечерние туфли на каблуках.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Образ Она дополнила массивными украшениями с камнями — кольцами и серьгами. Также звезда сделала яркий макияж и распустила свои длинные и роскошные волосы, немного их подкрутив.

А вот в своих соцсетях актриса иногда показывает жизнь вне красных дорожек. Например, не так давно Деми опубликовала серию фото, на которых сажала цветы со своей маленькой внучкой в саду.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie