С высоким разрезом на юбке: Деми Мур в платье-водолазке поразила шикарностью
Актриса излучала гламур и элегантность, когда вышла под софиты.
62-летняя актриса Деми Мур посетила ежегодное светское мероприятие — ужин организованный компание Kering в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в длинное черном платье от Модного дома Gucci.
Наряд был полностью расшит черными пайетками в волнистый узор, а также имел длинные прозрачные рукава и высокую горловину. Главным украшением платья стал разрез на юбке — он был высоким и полностью демонстрировал ноги Деми, а также ее вечерние туфли на каблуках.
Образ Она дополнила массивными украшениями с камнями — кольцами и серьгами. Также звезда сделала яркий макияж и распустила свои длинные и роскошные волосы, немного их подкрутив.
А вот в своих соцсетях актриса иногда показывает жизнь вне красных дорожек. Например, не так давно Деми опубликовала серию фото, на которых сажала цветы со своей маленькой внучкой в саду.