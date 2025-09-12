С высоким разрезом на юбке: Деми Мур в платье-водолазке поразила шикарностью

Деми Мур и Колман Доминго / © Associated Press

62-летняя актриса Деми Мур посетила ежегодное светское мероприятие — ужин организованный компание Kering в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в длинное черном платье от Модного дома Gucci.

Наряд был полностью расшит черными пайетками в волнистый узор, а также имел длинные прозрачные рукава и высокую горловину. Главным украшением платья стал разрез на юбке — он был высоким и полностью демонстрировал ноги Деми, а также ее вечерние туфли на каблуках.

Деми Мур / © Associated Press

Образ Она дополнила массивными украшениями с камнями — кольцами и серьгами. Также звезда сделала яркий макияж и распустила свои длинные и роскошные волосы, немного их подкрутив.

А вот в своих соцсетях актриса иногда показывает жизнь вне красных дорожек. Например, не так давно Деми опубликовала серию фото, на которых сажала цветы со своей маленькой внучкой в саду.