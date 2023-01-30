С высокой прической и в гламурном мини-платье: Дженнифер Лопес на вечеринке с подругами

53-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес сходила на звездную вечеринку, организованную по случаю дня рождения ее подруги Анастасии Соаре - генерального директора и основательницы косметической фирмы Anastasia Beverly Hills.

Поскольку Лопес нарядилась для своего выхода в гламурный наряд, не поделиться им с поклонниками она просто не могла. Звезда опубликовала несколько фото, на которых позировала с Ким Кардашьян, Опрой, Софией Вергарой и самой Анастасией Соаре.

На певице в тот вечер было платье молочного оттенка от бренда Valentino, расшитое золотыми пайетками. Лук звезда дополнила накидкой с перьями, украшениями от Cartier и туфлями на высокой платформе тоже от Valentino.

Также Джей Ло сделала высокую прическу и яркий макияж. Бена с ней не было, вероятно, на день рождения она хода с подругами-знаменитостями.

Что интересно, это мероприятие состоялось на следующий день после того, как ее бывший муж и отец ее детей Марк Энтони женился в четвертый раз. На этот раз супругой певца стала 23-летняя модель Надя Феррейра.

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