Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С высокой прической и в кожаном наряде: Мишель Обама появилась на публике в эффектном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С высокой прической и в кожаном наряде: Мишель Обама появилась на публике в эффектном образе

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Бывшая первая леди США Мишель Обама посетила мероприятие в Новом Орлеане - премьеру Американского симфонического оркестра.

59-летняя женщина выглядела очень эффектно и стильно, когда появилась перед камерами, поскольку на ней был интересный и современный наряд, который включал кожаный топ без бретелек и широкие брюки из легкой ткани.

Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images

Также Мишель Обама надела удлиненный кожаный жакет на пуговицах, а талию украсила широким ремнем с пряжкой.

Привлекала внимание и прическа первой леди, поскольку волосы она заплела в тонкие косички и уложила в высокий хвост на макушке. Завершали образ молочный маникюр, большие серьги и макияж.

Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images

Но это не первый раз, когда мы видим Обаму в коже. Ранее в рамках тура своей новой книги The Light We Carry она выступила в Атланте. Перед зрителями бывшая первая леди предстала в стильном образе, что включал кожаную куртку и штаны. В тот раз Мишель Обама ошеломила помолодевшим видом.

Читайте также:

Звездная история первой леди США Мишель Обамы

Звездная история первой леди США Мишель Обамы

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
488
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация