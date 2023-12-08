С высокой прической и в кожаном наряде: Мишель Обама появилась на публике в эффектном образе

Бывшая первая леди США Мишель Обама посетила мероприятие в Новом Орлеане - премьеру Американского симфонического оркестра.
59-летняя женщина выглядела очень эффектно и стильно, когда появилась перед камерами, поскольку на ней был интересный и современный наряд, который включал кожаный топ без бретелек и широкие брюки из легкой ткани.
Также Мишель Обама надела удлиненный кожаный жакет на пуговицах, а талию украсила широким ремнем с пряжкой.
Привлекала внимание и прическа первой леди, поскольку волосы она заплела в тонкие косички и уложила в высокий хвост на макушке. Завершали образ молочный маникюр, большие серьги и макияж.
Но это не первый раз, когда мы видим Обаму в коже. Ранее в рамках тура своей новой книги The Light We Carry она выступила в Атланте. Перед зрителями бывшая первая леди предстала в стильном образе, что включал кожаную куртку и штаны. В тот раз Мишель Обама ошеломила помолодевшим видом.
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