С высокой прической и в платье с драпировками: венгерская модель Барбара Палвин на вечеринке

30-летняя венгерская модель Барбара Палвин, известная также своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret, посетила вечеринку Sunkised Goddess бренда Kilian Paris, которая состоялась в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в ресторане Salama.

На этом мероприятии она блистала перед камерами в наряде от Versace. Это было длинное платье оттенка слоновой кости с одной бретелькой и множеством драпировок по всей длине. Также его украшал высокий разрез на юбке, который открывает ноги Барбары и позволял рассмотреть золотистые босоножки с ремешками.

Завершали образ высокая прическа, яркий макияж, а также золотые часы на запястье.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Этот выход в свет Палвин случился после того, как она появилась на красной дорожке в наряде небесного оттенка - длинном платье от Givenchy из коллекции осень-зима 2024.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

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