Шоу-бизнес
110
1 мин

С ярким акцентом кораллового цвета: Аманда Сейфрид вышла на красную дорожку

Актриса посетила светское мероприятие в Нью-Йорке — церемонию вручения кинопремии Gotham Film Awards.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Аманда Сайфрид

Аманда Сайфрид / © Associated Press

На красную дорожку Аманда Сейфрид вышла в наряде от Модного дома Valentino из коллекции весна-лето 2026. Внимание ее образ привлек из-за интересного акцента на платье — крупной коралловой детали в виде перьев. Также у наряда были длинные рукава, драпировки на юбке, декольте и высокий разрез.

Аманда сочетала платье с черными капроновыми колготками, украшениями от Tiffany & Co. с бриллиантами и обувью Aquazzura. Прическа у актрисы была лаконичной, как и ее макияж.

Аманда Сайфрид / © Associated Press

Аманда Сайфрид / © Associated Press

Также Аманда ранее демонстрировала красное платье с рюшами от Valentino. Это был наряд с рукавами из коллекции весна-лето 2025 года, которая стала дебютной для модельера Алессандро Микеле, назначенного креативным директором этого бренда.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

