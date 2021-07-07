С ярким клатчем и в жилете с пайетками: стильная Диана Крюгер на модном показе Giorgio Armani Prive

С ярким клатчем и в жилете с пайетками: стильная Диана Крюгер на модном показе Giorgio Armani Prive

44-летняя актриса продемонстрировала образ с ярким акцентом.

Вчера, 6 июля, Диана Крюгер посетила фэшн-шоу Giorgio Armani Prive, которое прошло в рамках Парижской недели моды.

Актриса выглядела стильно. В своем луке она сочетала жилет, полностью расшитый пайетками, с черной юбкой макси с воланами на подоле и черными остроносыми туфлями.

Диана Крюгер / Getty Images

Волосы звезды были уложены в легкие локоны и украшены тонким серебристым обручем. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руку – браслетом с драгоценными камнями. В макияже акцент был сделан на пышных ресницах.

Свой аутфит Крюгер удачно разбавила атласным клатчем цвета фуксии.

Диана Крюгер / Getty Images

Ранее Диана побывала на светском ужине, посвященном открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum в Fondation Louis Vuitton. Там она продемонстрировала стройные ноги в коротком наряде, дополнив аутфит высокими кожаными белыми сапогами с розовыми и черными полосами на каблуках. Маленькая серебристая сумка от Louis Vuitton висела у актрисы на плече, волосы у нее были распущены, а на лице был легкий макияж.

Диана Крюгер / Getty Images

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Образы Дианы Крюгер (16 фото)

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