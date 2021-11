С ярким макияжем: Эмма Уотсон сходила на концерт Адель в Лондоне

В Лондоне в театре Palladium состоялся долгожданный концерт певицы Адель "Аудиенция с Адель".

Концерт стал первым выступлением звезды в Великобритании за последние четыре года и записывался для показа на телевидении.

Кто именно посетил концерт, точно неизвестно, но на входе папарацци запечатлели певицу Дау Липу, а также звезду фильмов о Гарри Поттере Эмму Уотсон, которая пришла на шоу с подругой. Эмма была одета темно-синее пальто с плиссировкой на спине, которое сочетала с колготками, туфлями на каблуке.

Эмма Уотсон / Getty Images

Губы актриса накрасила красной помадой, а через плечо у нее висела небольшая сумка на цепочке.

Эмма Уотсон / Getty Images

Напомним, недавно Адель выпустила первый за шесть лет сингл Easy on Me, который возглавлял британские чарты на протяжении двух недель, и представила на него клип. Также в преддверии выхода альбома "30", который, кстати, стал самым предварительно заказанным альбомом в истории, певица нарушит молчание и появится в новом специальном выпуске Adele One Night Only, в прайм-тайм на американском канале CBS. Интервью у певицы будет брать Опра Уинфри.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку