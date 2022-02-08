С ярким макияжем и леопардом на груди: Николь Шерзингер подчеркнула фигуру эффектным платьем

С ярким макияжем и леопардом на груди: Николь Шерзингер подчеркнула фигуру эффектным платьем

Певица продемонстрировала интересный образ.

43-летняя певица, участница The Pussycat Dolls и телеведущая Николь Шерзингер показала в своем Instagram эффектный аутфит.

Звезда опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в наряде в "хищным" принтом. Николь примерила длинное платье с изображением леопарда на груди. Свой образ Шерзингер дополнила макияжем с голубыми тенями, черными туфлями-лодочками, темным маникюром и кольцами с зелеными камнями, а волосы заплела в тугую косу.

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Также Николь показала, как станцевала в этом образе под хит группы The Pussycat Dolls – Buttons.

Напомним, ранее Николь Шерзингер посетила спортивное мероприятие во Флориде - чемпионат мира по скачкам Pegasus World Cup 2022. На красной дорожке звезда появилась в белоснежном брючном костюме, который сочетала с топом и крупными серьгами.

Николь Шерзингер / Getty Images

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