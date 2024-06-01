С ярким макияжем и в бикини с рюшами: британская модель похвасталась сексуальным бюстом

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram новые фотографии.

Девушка сфотографировалась в кремовом бикини с рюшами. Чи держалась руками за завязку лифа, демонстрируя сексуальную грудь.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла также похвасталась новой прической и макияжем. Обычно она ходит с идеально ровными волосами и максимально естественным макияжем. А на этот раз она сделала красивую объемную укладку с локонами и насыщенный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы – блеском ягодного оттенка. Лук модель завершила золотыми серьгами и золотыми цепочками с подвесками.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи вышла на прогулку в вязаном мини-платье кремового цвета с обнаженной спиной. Под нарядом не было бюстгальтера.

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