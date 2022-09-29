С ярким макияжем и в платье с пайетками: эффектное появление американского театрального продюсера на гала-концерте

46-летний американский театральный продюсер Джордан Рот любит быть в центре внимания каждого светского мероприятия. Вот и нынешний выход знаменитости не стал исключением.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Рот посетил прошедший в Нью-Йорке ежегодный осенний гала-концерт New York City Ballet Fall Fashion в театре Дэвида Коха. На мероприятии собрались знаменитости и дизайнеры, чтобы показать свою любовь к двум искусствам: балету и моде.

Джордан появился на красной дорожке в эффектном черном платье от бренда Balenciaga, верх которого выглядел как гладкая водолазка-рукавицы, а низ – юбка из пайеток. На шее у него было массивное металлическое серебряное украшение.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Волосы продюсер собрал в гладкий хвост и заплел косичку. Чтобы выглядеть более эффектно, Рот сделал яркий арт-макияж с голубыми тенями на висках и темно-бордовой помадой.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Напомним, еще один красавец – Билли Портер – пришел на гала-концерт в женском наряде. Он был одет в разноцветное свободное платье из коллекции осень-зима 2013 от английского бренда Giles Deacon. Наряд имел вырез в зоне декольте и был украшен металлическими шипами.

Билли Портер / Фото: Associated Press

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