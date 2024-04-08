С ярким макияжем и в платье с V-образным вырезом: 78-летняя Хелен Миррен в роскошном образе сияла на вечеринке

Актриса выглядела просто невероятно на ивенте в Италии.

Хелен Миррен посетила вечеринку по случаю 40-летия Dolce&Gabbana, которая состоялась в Милане.

Актриса продемонстрировала там роскошный образ и приковала к себе взгляды собравшихся. На ней было черное вечернее платье миди с пайетками и V-образным вырезом, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

На звезде также были черные капроновые колготки и черные замшевые туфли на шпильках. В руке она держала небольшую черную сумочку, расшитую камнями.

Хелен сделала стильную прическу, красивый макияж с перламутровыми тенями, черными стрелками и красной помадой. Аутфит Миррен завершила драгоценными украшениями с бриллиантами и рубинами.

Напомним, Хелен Миррен на кинофестивале в Берлине появилась в черном платье и с необычным маникюром.

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