С ярким макияжем и в шифоновом наряде: Рианна сходила с бойфрендом на романтичный ужин

Несмотря на то, что у нас сейчас зима, в далекой Флориде погода продолжает оставаться теплой, поэтому звезды отдыхая в этом регионе предпочитают прозрачные и легкие ткани.

Певица и успешная бизнесвумен Рианна проводит сейчас время со своим бойфрендом A$SAP Rocky в Майями, штат США Флорида, куда они прилетели, чтобы отдохнуть то ли от насыщенной рабочими проектами жизни, то ли от родительства.

Там знаменитости посетили мероприятие - выставку Art Basel Miami Beach.

Тогда американская красавица была одета в сверкающий костюм со стразами от бренда Khaite Argo, который дополнила гламурной сумкой от этого же бренда и бриллиантовыми украшениями.

Рианна / Фото: Getty Images

Через день Рианна сходила вместе с A$SAP Rocky поужинать в ресторан Carbone в Саут-Бич. Для выхода она выбрала эффектный образ, поскольку ее платье было полупрозрачным и не имело бретелек.

Рианна / Фото: Getty Images

Лук звезды дополнял яркий макияж выполненный бирюзовыми тенями, легкие, но объемные локоны, а также оригинальные золотые украшения - кольца с бриллиантами, колье и несколько длинных цепочек, которые она надела через плече. В руке певица держала сумку от Fendi, а обута была в лаконичные босоножки.

Рианна / Фото: Getty Images

Читайте также: