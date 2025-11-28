С ярким макияжем и в жакете с золотой вышивкой: 92-летняя Джоан Коллинз в эффектном образе появилась на мероприятии

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз посетила мероприятие по случаю открытия рождественской елки Burberry, которое состоялось в отеле Claridge's в Лондоне.

На ивенте актриса появилась в черном платье миди с вырезом и в жакете с роскошной золотой вышивкой и разрезами на рукавах. Аутфит звезда дополнила черными высокими бархатными перчатками и плотными колготами. Обута она была в замшевые черные ботильоны.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан сделала свою любимую объемную прическу с локонами и яркий макияж с красной помадой и розовыми румянами. Уши Коллинз украсила золотыми серьгами, шею - интересным золотым колье, а на перчатке был золотой браслет с бриллиантами.

Напомним, Джоан Коллинз на рождественский концерт надела изумрудное бархатное вечернее платье с кейп-накидкой и квадратным вырезом на декольте.