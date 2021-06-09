С яркой сумкой и в лосинах: Алессандра Амбросио выбрала неудачный аксессуар

Знаменитость решила не заморачиваться с выбором сумки.

Бразильянка Алессандра Амбросио регулярно посещает тренировки, много гуляет и часто попадает под прицел фотографов во время игры в волейбол на пляже. Также она посещает тренировки по пилатесу.

Вчера супермодель в очередной раз подловили, когда она покидала зал в Западном Голливуде со своей близкой подругой Люди Дельфино. Алессандра выбрала удобный спортивный комплект от Alo Yoga, который состоял из серого кроп-топа и лосин, к которому она подобрала белые кроссовки, а на талии завязала серый бомбер. Волосы она собрала в высокую прическу с помощью скранча, а на глаза надела солнцезащитные очки Oakley.

Интересно, что сумка, которую модель выбрала к этому спортивному аутфиту, совсем не подходила, ведь была яркого цвета авокадо.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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