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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

С яркой сумкой: папарацци запечатлели Шарлиз Терон в изысканном образе

Этот образ звезды был тщательно продуман и отличался яркими деталями, которые делали его идеальным для неё.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Актрису Шарлиз Терон сфотографировали в Нью-Йорке в известном и престижном районе Верхний Ист-Сайд, когда она прогуливалась по улице. Образ звезды привлек внимание, ведь она надела нестандартный наряд — рубашку Bottega Veneta, вдохновленную мужским стилем. У вещи был креативный воротник с хлястиком, который намеренно оставили незастегнутым.

Кроме того, Шарлиз надела широкие брюки интересного коричнево-розового оттенка и босоножки на каблуках. Однако главным акцентом образа актрисы стала большая меховая сумка из коллекции осень-зима 2026, а также солнцезащитные очки в интересной оправе. Но именно сумка стала главной звездой образа, придав ему характер и игривый цветовой акцент.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Это её появление состоялось после того, как актриса продемонстрировала свои длинные ноги в шелковых голубых шортах.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
72
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